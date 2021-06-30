До 406 млрд тенге возрос бюджет Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область получила первый транш денежных средств, выделенных по Комплексному плану развития региона. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам К.Аксакалова, буквально на прошлой неделе поступили 53 млрд тенге. Еще 50 млрд тенге ожидают в сентябре.

«Все основывается на средствах. Почему у нас с водой и дорогами в селах было не очень хорошо – не хватало средств. Теперь деньги есть, область может решать многолетние накопившиеся проблемы. Расходная часть бюджета сейчас составляет 406 млрд тенге. По сравнению с 2017-м годом, рост в 2,4 раза. Деньги пойдут на сельские территории. На 115 сел направляем 17 млрд тенге. Это ремонт школ, детские сады, амбулатории. Деньги пойдут в экономику», - сказал К.Аксакалов.

В отрасли сельского хозяйства местные власти видят большие перспективы в строительстве молочно-товарных ферм и откормочных площадок.

«16 ферм построили. Каждый год надо строить 10 ферм. Специально этим занимаемся, поскольку молочное производство обеспечивает круглогодичную занятость. Мы больше всего строим МТФ по стране. Через СПК «Солтустик» финансируем под низкий процент до 1 млрд тенге. Ферма стоит около 2 млрд тенге. Это дорогостоящий проект. Строительно-монтажные работы - 500-600 млн тенге, оборудование – около 700 млн тенге и другие расходы», - рассказал К.Аксакалов.

В промышленном секторе, как считает глава региона, тоже неплохие результаты. В этом году запустят электротехнический завод, сборку сельхозтехники известной немецкой марки «Claas».

«В стадии проработки проект по производству упаковочной бумаги. Весь мир уходит от полиэтилена. Трендом становится бумажная экологичная упаковка. Российский инвестор готов построить завод по производству фармпрепаратов. В прошлом году запустили фанерный комбинат. Очередь на продукцию на 4-5 месяцев вперед. Заявки идут со всей страны. Расширяется производство биг-бэгов. Начали строительство маслоэкстракционного завода. Осенью запустим кирпичный завод в селе Подгорное», - сообщил К.Аксакалов.

За счет Комплексного плана намерены привести в порядок дороги и обеспечить сельчан водой.