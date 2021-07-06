До 403388 увеличилось число выздоровевших от КВИ казахстанцев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 496,

город Алматы - 223,

город Шымкент - 25,

Акмолинская область - 41,

Алматинская область - 23,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 60,

Карагандинская область - 130,

Костанайская область - 16,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 49,

Павлодарская область - 61,

Северо-Казахстанская область - 7,

Туркестанская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 403388.



