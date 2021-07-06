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    08:15, 06 Июль 2021 | GMT +6

    До 403388 увеличилось число выздоровевших от КВИ казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1267 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 496,

    город Алматы - 223,

    город Шымкент - 25,

    Акмолинская область - 41,

    Алматинская область - 23,

    Атырауская область - 24,

    Восточно-Казахстанская область - 64,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 60,

    Карагандинская область - 130,

    Костанайская область - 16,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 49,

    Павлодарская область - 61,

    Северо-Казахстанская область - 7,

    Туркестанская область - 13.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 403388.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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