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До 4 лет лишения свободы грозит членам избиркомов за фальсификацию и неправильный подсчет голосов

17 Марта 2023, 13:31
До 4 лет лишения свободы грозит членам избиркомов за фальсификацию и неправильный подсчет голосов Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особая роль в соблюдении выборного законодательства возложена на членов избирательных комиссий. Законом предусмотрена их административная и уголовная ответственность за нарушения в ходе проведения выборной кампании. Об этом заявил 17 марта генеральный прокурор Жандос Умиралиев на заседании Центральной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт генеральной прокуратуры.

Законом предусмотрена их ответственность за:

- нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей или внесение в них изменений после начала подсчета голосов;

- выдачу гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц;

- непредставление сведений об итогах голосования.

Это влечет административную ответственность (ст.106 - предупреждение или штраф 30 МРП, ст.121 - штраф 25 МРП, ст.110 - штраф 25 МРП, ст.119 - штраф 25 МРП).

Уголовная ответственность наступает при совершении деяний, предусмотренных статьями 150 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав - от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет) и 151 (фальсификация избирательных документов или неправильный подсчет голосов – вплоть до 4 лет лишения свободы) Уголовного кодекса.


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