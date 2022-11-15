До 4,6 млрд тенге компенсации могут получить клиенты Отбасы банка по детским вкладам

15 Ноября 2022, 13:09

15 Ноября 2022, 13:09

До 4,6 млрд тенге компенсации могут получить клиенты Отбасы банка по детским вкладам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Отбасы банке (дочерняя организация холдинга «Байтерек») 10% депозитов открыты на вкладчиков в возрасте до 18 лет. Этой опцией (по данным на 23 февраля 2022 года) воспользовались более 214 тыс. родителей, открыв счета на своих детей. Всего на этих депозитах собрано порядка 46 млрд тенге. Максимальная сумма накоплений на одном из счетов, который открыт на юного казахстанца, составляет 11 млн тенге. Это значит, что он может получить компенсацию по своему депозиту – 1,1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Для того, чтобы получить полагающуюся от государства компенсацию в размере 10% по депозитам своих детей, родители или их законные представители должны обратиться к консультантам Отбасы банка. Для этого нужно посетить ближайший консультационный центр или вызвать консультанта к себе домой. Найти данные консультантов банка в своем городе можно на сайте hcsbk.kz.

Вкладчики банка, которым уже исполнилось 14 лет, заявления на получение компенсации подают самостоятельно, но в присутствии своих родителей или законных представителей.

Всего за 1,5 месяца заявления на выплату компенсации по своим депозитам в Отбасы банк подали 548 433 вкладчиков, из них более 16 тыс. – по детским депозитам.

Компенсация в размере 10% будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили свое согласие на выплату, подав соответствующее заявление. Заявления принимаются до 1 января 2023 года включительно. Совершеннолетние вкладчики могут подать его в личном кабинете на портале недвижимости Баспана маркет по адресу www.otbasybank.kz или в мобильном приложении Otbasybank.

Максимальная сумма, на которую будет начисляться компенсация в размере 10%, составляет 20 млн. тенге. Эта совокупная сумма по всем депозитам, открытым в одном банке. Компенсацию на свои сбережения получат вкладчики Отбасы банка, которые имелись у них на депозитах на дату 23 февраля 2022 года. Компенсация будет выплачена тем вкладчикам, кто сохранит свой депозит до зачисления компенсации.

Если с депозита были частично сняты деньги путем деления, то компенсация будет начислена на минимальный остаток по сохраненному вкладу. Причем пополнения депозита после 23 февраля 2022 года в расчет приниматься не будут.

Если у вкладчика банка депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию.

Депозиты, которые были уступлены близким родственникам (безвозмездно), а также объединённые депозиты тоже будут поощрены компенсацией.

Компенсация не будет выплачена если:

- депозит был закрыт.

- заем, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита.

- произошел переход на жилищный заем/оформлен жилищный заем по вкладу в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023 года (включительно), включая автоматический переход;

- депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки (возмездная уступка).

Компенсация вкладчикам будет зачислена на их депозиты после 23 февраля 2023 года в течение 2 рабочих дней с момента поступления денег в Отбасы банк. Специально открывать отдельные счета для компенсации не нужно.

Если у клиента банка несколько депозитов с общей суммой накоплений более 20 млн тенге, то компенсация будет зачислена на вклады пропорционально, но не более суммы установленной компенсации.