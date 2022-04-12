До 4,4% ускорился рост экономики в первом квартале 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные показатели роста казахстанской экономики в первом квартале текущего года озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-марте текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг», - сказал А. Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, рост в реальном секторе составил 5,9%.

«Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, торговля, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, информация и связь, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 1,5%. Динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 0,6%»,- отметил министр.

«Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании – в 2,2 раза; госуправлении, социальном обеспечении – на 78,5%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкент, а также в Акмолинской и Павлодарской областях», - заключил А. Куантыров.