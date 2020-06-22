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До 39 градусов поднимутся столбики термометров в Мангыстауской области
22 Июня 2020 22:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Днем 23 июня по Мангыстауской области ожидается сильная жара 39 градусов. Вероятность шторма 90-95%.
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