До 39 градусов поднимутся столбики термометров в Мангыстауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 23 июня по Мангыстауской области ожидается сильная жара 39 градусов. Вероятность шторма 90-95%.