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До 38 млрд тенге увеличится финансирование на ремонт автодорог в СКО

28 Ноября 2019 17:37
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До 38 млрд тенге увеличится финансирование на ремонт автодорог в СКО

НУР-СУЛТАН -ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На следующий год будет увеличено финансирование на ремонт автодорог в Северо-Казахстанской области. Об этом заявил аким СКО Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировал аким, на ремонт 676 км автодорог области направлено 30 млрд тенге в этом году.

«Улучшение ощутили жители 133 населенных пунктов, где проживает 95 тысяч североказахстанцев. На 2020 год финансирование еще больше увеличим до 38 млрд тенге. Реконструкцией и ремонтом охватят более 700 км автодорог, что позволит улучшить транспортное сообщение между 150 населенными пунктами», - сообщил Кумар Аксакалов в ходе пресс-конференции в СЦК .

Он также отметил, что по водоснабжению также увеличены расходы в размере 4,4 млрд тенге.

«В нашей области самая большая протяжённость водопроводов по стране, что составляет порядка 3 тысяч км. Самым протяженным является Булаевский групповой водопровод – 2 тысячи км», - добавил глава региона.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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