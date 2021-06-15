До 38 градусов жары ожидается в ближайшие двое суток в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по чрезвычайным ситуациям рассылает экстренную информацию об опасности пожаров в ближайшие два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, согласно прогнозу синоптиков, 16-17 июня в регионе установится жаркая погода. Днем ожидается 35-38 градусов тепла. Местами пройдут грозы. Сутки 16-го, днем 17 июня ожидается юго-западный ветер со скоростью местами 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске в эти дни пройдет гроза, шквал, ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду.

«Рекомендуем ограничить посещение лесов, не производить отжиг соломы и стерни вблизи лесных массивов и при сильном ветре, не разжигать огонь в пожароопасных местах. Если случилась беда, следует немедленно принять меры к тушению возгорания и сообщить о нем работникам лесного хозяйства, противопожарной службе либо органам исполнительной власти на местах», - добавили в департаменте.

Спасатели просят жителей области купаться только в специально определенных для этого местах, не купаться в темное время суток, не оставлять детей без присмотра вблизи водоема.



