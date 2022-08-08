Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
До 38 градусов жары ожидается на западе РК
8 Августа 2022 12:06

До 38 градусов жары ожидается на западе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

9-11 августа северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +30+38°С, на северо-западе +27+35°С, на севере +18+25°С, в центре +17+28°С, на востоке +18+30°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +23+33°С, в горных районах 13+20°С.


Новости по теме
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе
Сильные дожди ожидаются на севере и юге Казахстана 8 августа
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и трех областях Казахстана
Читайте также
Сильные дожди ожидаются на севере и юге Казахстана 8 августа
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в Актобе
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и трех областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Прогнозируется от 6 до 10 ураганов в Атлантике в этом году
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в субботу в Алматы и Петропавловске
Дожди и грозы ожидаются 6 августа на юге и востоке Казахстана
Штормовая погода ожидается в трех областях Казахстана
Популярное
1 Полиция устроила погоню за мопедистом в Алматы
2 Ушедшую из дома 5-летнюю девочку ищут в Костанайской области
3 Асфальт провалился около центрального моста в Атырау
4 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
5 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив