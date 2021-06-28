До 38 градусов жары обещают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие двое суток ожидается постепенное повышение температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», 29 июня в регионе столбик термометра поднимется до 30-35 градусов. Еще жарче станет 30 июня – ожидается, что воздух прогреется до 33-38 градусов.

Департамент по чрезвычайным ситуациям на этот период настоятельно рекомендует ограничить посещение лесов, не производить отжиг соломы и стерни, не разжигать огонь в пожароопасных местах. О любом возгорании спасатели просят немедленно сообщать работникам лесного хозяйства, противопожарной службе либо органам исполнительной власти на местах.

«В жаркие дни - купаться только в специально определенных для этого местах, не купаться в темное время суток, не оставлять детей без присмотра вблизи водоема», - добавили в ведомстве.

29-го июня по области прогнозируется погода без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 15-20 тепла, днем – 26-31 градусов.