До 36% возросла заполняемость инфекционных коек в стационарах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки выявили 49 новых инфицированных. Область перешла в «желтую зону».

«За девять дней апреля занятость коек в инфекционных стационарах возросла с 28% до 36%. Сейчас в стационарах находятся 194 пациента. Мы видим тенденцию к более тяжелому течению коронавируса. То же самое наблюдается в других регионах», - констатировал на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

Он призвал жителей региона пройти вакцинацию против коронавируса. Сейчас в области имеется 9 470 доз вакцины «Спутник V». К. Кусемисов отметил, что прививку получили уже семь тысяч человек. Осложнений и побочных эффектов не зарегистрировано. Есть допустимые ожидаемые поствакцинальные реакции: слабость, недомогание, незначительное повышение температуры.

«Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники, через сайт медучреждений и управления здравоохранения. На портале электронного правительства тоже есть возможность подать заявку на вакцинацию от коронавируса. Программа автоматически формирует очередь. Без вакцинации мы не сможем избавиться от коронавируса», - сказал К. Кусемисов.