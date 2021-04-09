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    12:23, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    До 36% возросла заполняемость инфекционных коек в стационарах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За минувшие сутки выявили 49 новых инфицированных. Область перешла в «желтую зону».

    «За девять дней апреля занятость коек в инфекционных стационарах возросла с 28% до 36%. Сейчас в стационарах находятся 194 пациента. Мы видим тенденцию к более тяжелому течению коронавируса. То же самое наблюдается в других регионах», - констатировал на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

    Он призвал жителей региона пройти вакцинацию против коронавируса. Сейчас в области имеется 9 470 доз вакцины «Спутник V». К. Кусемисов отметил, что прививку получили уже семь тысяч человек. Осложнений и побочных эффектов не зарегистрировано. Есть допустимые ожидаемые поствакцинальные реакции: слабость, недомогание, незначительное повышение температуры.

    «Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники, через сайт медучреждений и управления здравоохранения. На портале электронного правительства тоже есть возможность подать заявку на вакцинацию от коронавируса. Программа автоматически формирует очередь. Без вакцинации мы не сможем избавиться от коронавируса», - сказал К. Кусемисов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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