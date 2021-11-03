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    14:58, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    До 35% увеличится доля МСБ к 2025 году в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится до уровня 35 % к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством национальной экономики совместно с другими государственными органами – Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством торговли и интеграции, Агентством по защите и развитию конкуренции, Министерством культуры и спорта – разработан Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Целью нацпроекта является обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства: развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения; опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики; комплексное развитие конкуренции – равные условия для субъектов предпринимательства. При этом, мы говорим, в первую очередь, о качественных параметрах, не о количественных», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что акцент сделан на формировании конкурентоспособного сектора малого и среднего предпринимательства, и дальнейшей акселерации бизнеса путем совершенствования системы стимулов для роста МСП. Это, в свою очередь, позволит достигнуть установленных целевых индикаторов по увеличению доли МСП в ВВП до уровня 35 % к 2025 году.

    Теги:
    Правительство РК Бизнес Экономика
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