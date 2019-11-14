До 35% педагогов уходят в другие сферы - Бауыржан Байбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вопросы законодательного обеспечения статуса педагога обсудили члены Правового совета партии «Nur Otan». В расширенном заседании приняли участие руководство партии, представители педагогической общественности и уполномоченных государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе партии, первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что за годы независимости под руководством Первого Президента Нурсултана Назарбаева по всей стране было открыто более 1800 новых школ и почти 900 детских садов. Количество аварийных школ за последние 5 лет сократилось в 4 раза. Заработная плата учителей с 1997 года выросла в 17 раз. По поручению Елбасы разработан проект закона «О статусе педагога», который затрагивает каждую казахстанскую семью.

«Сегодня в сфере образования работают более полумиллиона казахстанцев, 81% из них – женщины. На августовской конференции Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что для повышения конкурентоспособности нации необходимо на деле добиться высокого статуса для педагогов. Несмотря на ежегодный массовый выпуск специалистов, сохраняется постоянная потребность в педагогических кадрах. До 35% педагогов уходят в другие сферы. Отсутствуют действенные механизмы по привлечению и удержанию квалифицированных учителей в школах, особенно, сельских. И это только часть вопросов, которые надо решать», - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, для разработки законопроекта была создана рабочая группа из ученых, учителей, юристов, депутатов и представителей профсоюза работников образования. В течение года проведены многочисленные встречи по всей стране, поступило свыше 8600 предложений.

«Почти 30% членов партии – это педагоги. «Nur Otan» будет держать на особом контроле ход работы над законопроектом. Стоит задача по расширению прав педагога и улучшению его социального статуса. Речь идет, прежде всего, о создании материальных и нематериальных стимулов для учителей, ограждении от непредвиденных проверок и несвойственных функций, условий для творчества и эффективной работы. Уже в действующей редакции законопроект предполагает выделение 5,2 триллиона тенге в течении ближайших 5 лет. Эта сумма включает повышение заработной платы, доплаты за педагогическое мастерство и классное руководство, увеличение трудового отпуска и другие поощрения. Все это результат последовательной политики Елбасы и Президента», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый заместитель председателя партии добавил, что по итогам обсуждения законопроекта в Мажилисе депутатами фракции «Nur Otan» и рабочей группой внесены дополнительные предложения. Так, предложено снижение учебной нагрузки до 16 часов, предоставление приоритетного права на выделение земельных участков для ИЖС на селе, внедрение единовременной выплаты в размере 2000-кратного МРП обладателям звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» и 3 окладов учителям за подготовку призеров Президентской олимпиады, республиканских и международных соревнований.

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что в новом законопроекте предусмотрено 10 новых позиций по защите прав педагогов, в том числе штрафы за незаконное превышение нормы рабочего времени. Для повышения качественного состава учителей предусматривается доплата в размере 10 МРП для имеющих степень магистра, первоочередный порядок предоставления мест в детские сады и другие социальные гарантии.

В формате открытой дискуссии свое видение по новому законопроекту высказала учитель биологии шымкентской школы-гимназии №1, Қазақстанның Еңбек Ері Алина Соловьева.

«Я учитель обычной школы. Я точно знаю, что от нас хочет общество. Учителя должны перестать заниматься отчетами, работать на контролирующие организации, должны работать с детьми. Что касается поощрений учителей за победы их учеников на олимпиадах, то надо учитывать, что есть школы для одаренных детей «Дарын», НИШ. А у меня 13 призеров в обычной средней школе. Я не хвастаюсь, а к тому, что необходимо как-то поделить все это по категориям. Нужно награждать тех, у кого дети побеждают систематически. Мы все знаем, что бывают такие уникальные дети, которые побеждают без помощи учителей и вопреки родителям из неблагополучных семей», - заметила она.

Предложение учителя поддержал Бауыржан Байбек. По его словам, необходимо рассмотреть возможность внедрения дифференциации между подобными школами.

«Есть школы в сельской местности или в неблагополучном районе, но тем не менее оттуда выходят призеры-победители. Это очень дорогого стоит. Это большая заслуга учителей. Поэтому для нас так важен новый закон. Особый статус для наших учителей — это вопрос будущего страны, конкурентоспособности нашей нации», - сказал он.