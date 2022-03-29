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    02:38, 29 Март 2022 | GMT +6

    До 34 человек снизилось число болеющих COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области число пациентов с COVID-19 сократилось до 34 человек. Все они получают лечение в амбулаторных условиях дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, несколько дней в регионе не фиксируется случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились два человека. В том числе модульный инфекционный стационар, построенный в период пандемии, покинула последняя пациентка. В настоящее время 34 пациента получают лечение от COVID-19 находясь на амбулаторном лечении.

    Напомним. Летом прошлого года число одновременно болеющих коронавирусной инфекцией в Атырауской области превышало десять тысяч человек. Под лечение больных COVID-19 были задействованы инфекционные стационары во всех районах области, а также на Тенгизском месторождении. В Атырау все клиники, а также два общежития были заполнены болеющими COVID-19.

    Ранее сообщалось, сколько женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество
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