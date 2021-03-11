До 32 тысяч мест в детсадах поручено открыть акиматам в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно преобразований в сфере образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Министерству образования и науки до декабря 2021 года завершить опыт введения ваучерного механизма финансирования дошкольного образования и с 2022 года обеспечить его повсеместное внедрение. При этом работа детсадов должна оцениваться с учетом уровня удовлетворенности родителей, показателей раннего развития детей, качества питания, оценки общественности. В этой связи поручаю Министерству образования и науки до 1 апреля т.г. утвердить и ввести показатели качества работы детских садов, принятые в мировой практике», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

При этом, акиматам необходимо провести работу по открытию в 2021 году до 32 тысяч мест за счет развития сети частных детсадов.

«Второе. Акимам областей поручаю обеспечить своевременное введение в 2021 году 200 школ. Для этого необходимо активнее привлекать инвесторов, положительные примеры у регионов имеются. Так, в Нур-Султане привлечен крупный инвестор для одновременного строительства сразу 6 школ», - отметил Премьер.

По его словам, акимам регионов нужно принять конкретные меры по выравниванию условий обучения в городских и сельских школах, в том числе по закреплению высококвалифицированных педагогов в сельской местности.

«Третье. Министерству образования и науки, акиматам областей поручаю до 25 марта внести Дорожную карту по модернизации 5 тысячи сельских школ с конкретными индикаторами по их оснащению, ремонту, условиям безопасности среды, обновлению школьной мебели, модернизации библиотек и школьных столовых. Четвертое. Обеспечить увеличение в текущем году госзаказа на подготовку кадров в колледжах на 20 тыс. мест для того, чтобы вся молодежь могла бесплатно получить первую профессию», - поручил А. Мамин.

При этом, глава Правительства подчеркнул, что акимы областей должны провести заблаговременную профориентационную работу с выпускниками 9 и 11 классов.

«Пятое. Министерству образования и науки произвести отбор 20-ти наиболее сильных вузов и до 25 марта внести в Правительство их перечень на рассмотрение Совета по конкурентоспособности вузов. Комплексная модернизация системы образования позволит создать необходимые условия для формирования качественного человеческого капитала, который является ключевым фактором глобальной конкурентоспособности экономики», - заключил А. Мамин.



