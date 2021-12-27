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До 32 градусов мороза ожидается на севере Казахстана

27 Декабря 2021 11:54
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До 32 градусов мороза ожидается на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 декабря представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«В начале периода северо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны, с чем пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. Затем, с вторжением холодных воздушных масс, ожидаются прекращения осадков и понижение температуры воздуха на большей части республики, лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода», - сообщают синоптики.

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной половине республики до 25-32 градусов мороза, в центре - до 15-25 мороза, в южных и восточных регионах - до 10-18 мороза.


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