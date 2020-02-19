До 310 сайтов госорганов будут в единой платформе до конца года – Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца 2020 года 310 сайтов государственных органов будут в единой платформе. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мобильное правительство у гражданина в кармане, если есть смартфон. Что это значит? В мобильном приложении eGov mobile загружены все необходимые документы: удостоверение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака. С выходом Закона «О новых технологиях» статус данных документов будет приравнен к бумажным оригиналам документов. На мой взгляд, это очень удобно», - сказал Аскар Жумагалиев, выступая на коллегии ведомства.

Кроме этого, по его словам, с МВД прорабатывается вопрос включения всех водительских документов для доступа в приложении.

«Для семьи с двумя водителями и одной машиной это будет целая находка. Не нужно будет постоянно передавать техпаспорт. Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО) позволит сократить разрозненные сайты госорганов и акиматов в единый сайт GGOV.kz», - пояснил Аскар Жумагалиев.

Министр добавил, что до конца 2020 года 310 сайтов государственных органов будут в единой платформе.

Проект позволит сократить текущие расходы бюджетных средств на сопровождение и поддержку сайтов госорганов до 2 млрд тенге и обеспечит 100% доступность сайтов.



