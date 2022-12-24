До 300 МРП составит штраф за проведение техосмотра без транспортного средства

24 Декабря 2022, 12:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикалий Мукатаев сообщил о запланированных законодательных изменениях касательно усиления ответственности Центров технического осмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проект Закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» включены поправки в части усиления ответственности Центров технического осмотра за проведение обязательного технического осмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП с исключением из реестра и запрещением деятельности до 3-х лет), дополнения административной ответственностью оператора Единой системы «Техосмотр» за нарушение требований Правил организации и проведения техосмотра и владельцев АТС за прохождение фиктивного техосмотра», - написал Серикалий Мукатаев с своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Министерством проведены работы по актуализации Дорожной карты, где предусмотрены мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта.

«Актуализированная Дорожная карта предусматривает мероприятия по «Внесению изменений и дополнений в СТ РК 1433-2017, в части установления нормативов уровня загрязняющих веществ отработавших газов транспортных средств в разрезе каждой категории транспортных средств», данное мероприятие предусматривает разработку и определение уровня загрязняющих веществ с отработавшими газами транспортных средств», - отметил вице-министр.

По завершению внесении изменений и дополнений в СТ РК 1433-2017, планируется запуск в пилотном режиме проверок автотранспортных средств на соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах установленным требованиям в центрах технического осмотра города Алматы и создание экологических зон с возможность запрета въезда по уровню загазованности автотранспортных средств.

«Данные мероприятия планируется завершить к концу 2024 года. 30 декабря 2020 года принят Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании», в котором предусмотрено наделение уполномоченного органа в области технического регулирования функциями контроля качества реализуемого топлива на автозаправочных станциях на предмет соответствия экологическим стандартам», - добавил вице-министр.