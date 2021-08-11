До 300 человек в сутки госпитализируют с коронавирусом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На утро 11 августа в инфекционных стационарах 2 699 пациентов получают лечение, загруженность составляет 69%. Госпитализация за сутки - в среднем до 300 человек. Коечная мощность стационаров 3 912 коек. Для борьбы с КВИ у нас задействованы 16 стационаров и около 7 тысяч медицинских работников», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.

По его словам, в настоящее время большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи – служба 103, и мобильные бригады при организациях ПМСП.

«Только за прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи - 3 348 тысячи; количество вызовов по поводу КВИ – 396 в сутки», - отметил спикер.

«Мобильные бригады в день совершают около 2 тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП более 12 тысяч пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. По поручению акима города количество мобильных бригад увеличилось до 300», - заключил Т. Муратов.