До 30% ожогов получил житель Алматы при хлопке газа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина пострадал при хлопке газа в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы были зафиксированы случаи хлопки газовоздушной смеси из-за повышенной концентрации газа в помещении, при этом источниками возникновения искры может быть любой электрический аппарат включения и отключения электрооборудования.

«11 ноября в Жетысуском районе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующем обрушением межкомнатной стены на 1-м этаже, 3-х этажного частного жилого дома. В результате чего, получили ожоги (от 40 до 100%) 3 человека, которые госпитализированы в 4 ГКБ в тяжёлом состоянии. 12 ноября один из них от полученных травм скончался», - рассказал заместитель начальника ДЧС Алматы Арман Байгелов.

Еще один случай произошел 12 ноября в Ауэзовском районе, при хлопке газовоздушной смеси, без последущего горения и разрушений, получил ожог 30% тела мужчина. Он был доставлен в тяжелом состоянии в 4 ГКБ.

«Причиной вспышки газовоздушной смеси произошло нарушение эксплуатации газового оборудования. Он включил, подогревал помещение, говорят, что еду для собаки подогревал. Отлучился, газовое оборудование потухло, соответственно концентрация газа накопилась. Он пришел увидел, что потухло, решил опять зажечь спичками. В это время произошла вспышка газовоздушной смеси», - сказал спикер.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в Жетысуском районе Алматы. В результате инцидента три человека попали в реанимацию. Один из пострадавших при хлопке газа в Алматы скончался в больнице.