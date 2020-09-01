До 30 градусов жары ожидается в сентябре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики пообещали теплый сентябрь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы - 11-12 градусов тепла.

В начале первой декады ночью ожидается 13-18 градусов тепла, днем - 18-23, местами до 30 градусов выше нуля. В середине декады ночью похолодает до 2-7 градусов тепла, днем - до плюс 10-15. В конце декады вновь столбик термометра повысится ночью до 5-10 градусов тепла, днем – до плюс 20-25 градусов, на юге области будет еще теплее - 28 градусов.

Вторая декада начнется с понижения температуры воздуха ночью до 1-6 градусов тепла, днем – 10-15 выше нуля. Затем ожидается колебание температуры ночью от 1-6 до 6-11 градусов тепла, днем – от 10-15 до 15-20 градусов выше нуля.

Колебания температуры воздуха продолжатся в третьей декаде. Ночью – от 0-5 градусов до 3-8 градусов тепла, в северных районах области возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться от плюс 7-12 до 12-17 градусов. В конце декады ожидается повышение температуры ночью до 7-12 градусов, днем - до 17-22 градусов.

В течение месяца часто возможны дожди, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Количество осадков за месяц ожидается больше нормы.