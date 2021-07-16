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    20:44, 15 Июль 2021 | GMT +6

    До 30-35% ежедневно среди вакцинируемых в Караганде - лица старше 65 лет

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пожилые люди Караганды проявляют все больше ответственности и проходят массовую иммунизацию. Об этом рассказала директор ТОО «Городской центр ПМСП» Татьяна Баширова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Татьяна Павловна, как проходит кампания по вакцинации в Караганде?

    - В настоящее время для проведения вакцинации при поликлиниках города организованы центры и пункты вакцинации. В крупных торговых центрах так же организованы пункты вакцинации, где гражданин может получить прививку. Кроме того, организуются выездные прививочные бригады для вакцинации сотрудников крупных предприятий непосредственно на месте работы.

    Так, у нас в ТОО «Городской центр ПМСП» организовано два центра вакцинации – в филиале по ул. Лободы, 43, в основном здании по Н.Назарбаева, 28; организован пункт вакцинации в ТД «Грандстор»; функционируют три выездные мобильные бригады. Так, например, выездными бригадами вакцинированы работники таких предприятий и организаций, - Народный Банк, ТОО «Сантехпром», Караганда-Жылу-Сбыт, ТЭЦ 3, ТЭЦ 1. В течение июня-июля мы видим повышение активности населения, так, по нашим трем пунктам свыше 700 пациентов ежедневно получают первый компонент.

    - Сколько человек получили первый компонент и сколько второй компонент вакцины?

    - По состоянию на 13.07.2021 г., по ТОО «Городской центр ПМСП» всего привито 1 компонентом 21 882 человека, вторым компонентом – 13661 – 62,4%. 1 этап: Спутник – 19803, Короновак – 903, Хаят Вакс – 1020, Казвак – 76; 2 этап: Спутник – 12675, Короновак – 25, Хаят Вакс – 940, Казвак – 21.

    - Какие меры по снижению заражаемости принимаются в Караганде?

    - Меры по снижению заболеваемости регламентируются постановлениями главного республиканского санитарного врача и главного государственного санитарного врача Карагандинской области. С 12 июля введены ограничения плановой работы поликлиник.

    - Чем опасен дельта-штамм вируса? И как он проявляется?

    - Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 отличается крайней заразностью, агрессивным течением заболевания с быстрым и нарастающим в динамике поражением легких. Этому штамму стали более подвержены дети, люди молодого возраста. В клинической картине стали превалировать повышение температуры, боль в горле, диарея.

    - Достаточно ли вакцины в Караганде?

    - Количество вакцины в Караганде достаточно. Все, кто получил первый компонент или первую дозу, получат второй компонент.

    - Увеличилось ли число вакцинирующихся пожилых людей?

    - Пожилое население с самого начала кампании массовой вакцинации проявило ответственность к проведению прививок, проявило активность. Среди вакцинируемых до 30-35% ежедневно это лица старше 65 лет.

    - Как уберечь себя от КВИ? Что вы посоветуете населению?

    - Уберечь себя от КВИ – это, в первую очередь, вакцинироваться. Так Вы защитите себя, своих близких от заражения и тяжелого течения заболевания. Остальные меры широко и давно известны, самое главное – это их соблюдать.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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