До 3,8% ускорились темпы роста казахстанской экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в январе-ноябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%.

Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,9%.

«Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность», - заключил министр.



