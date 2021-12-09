До 3,8% ускорились темпы роста казахстанской экономики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
По его словам, в январе-ноябре этого года рост в реальном секторе составил 2,9%.
Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,9%.
«Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность», - заключил министр.
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