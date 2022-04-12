09:28, 12 Апрель 2022 | GMT +6
До 3,5 млрд долларов вырос казахстанский экспорт обработанных товаров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о росте показателей внешнеторгового оборота страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В январе-феврале текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 53% и составил 18,2 млрд долларов. В том числе, показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 47% до 3,5 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.