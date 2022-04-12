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    09:28, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    До 3,5 млрд долларов вырос казахстанский экспорт обработанных товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о росте показателей внешнеторгового оборота страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-феврале текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 53% и составил 18,2 млрд долларов. В том числе, показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 47% до 3,5 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Импорт товаров, по его словам, составил 6,1 млрд долларов.

    «В целом, положительный торговый баланс составил 6 млрд долларов. Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март текущего года объем производства вырос на 6,5%», - отметил министр.

    При этом, положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

    Теги:
    Правительство Атырауская область Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Астана Алматы Экономика
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