До 3,5 млрд долларов вырос казахстанский экспорт обработанных товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о росте показателей внешнеторгового оборота страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе-феврале текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 53% и составил 18,2 млрд долларов. В том числе, показатель по экспорту вырос на 71,4% и составил 12,1 млрд долларов. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 47% до 3,5 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Импорт товаров, по его словам, составил 6,1 млрд долларов.

«В целом, положительный торговый баланс составил 6 млрд долларов. Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март текущего года объем производства вырос на 6,5%», - отметил министр.

При этом, положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Северо-Казахстанской и Атырауской областях.