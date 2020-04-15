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До $2927,9 млн увеличилась взаимная торговля  Казахстана со странами ЕАЭС

Автор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2020, 14:14
До $2927,9 млн увеличилась взаимная торговля  Казахстана со странами ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2927,9 млн. долларов США составила взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе-феврале 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

«В январе-феврале 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 2927,9 млн. долларов США, что на 4,4% больше, чем в январе-феврале 2019г., в том числе экспорт – 818,3 млн. долларов США (уменьшился на 6,4%), импорт – 2109,6 млн. долларов США (увеличился на 9,3%)», - сообщили в Комитете по статистике.

По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,5%, Кыргызскую Республику – 4,1%, Республику Беларусь – 3,3%, Республику Армения – 0,1%.


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