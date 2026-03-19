РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 19 Март 2026 | GMT +5

    До +28 и обратно в минус: какой будет апрель в Костанайской области

    По данным синоптиков, месяц ожидается теплее обычного, однако погода будет нестабильной — с резкими колебаниями температур и частыми ветрами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Средняя температура воздуха в апреле прогнозируется на уровне +5,1…+9,7°C, что примерно на 1 градус выше климатической нормы. При этом апрель окажется заметно теплее марта — разница составит 7–10 градусов.

    Уже в первой декаде месяца ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°C, а в третьей декаде — выше +5°C.

    В начале апреля погода будет переменчивой: ночью от -4…-9°C до -1…+4°C, днём от +5…+10°C до +13…+18°C. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют постепенное потепление: ночные температуры поднимутся до +2…+7°C, затем до +7…+12°C, а дневные — до +18…+23°C, в отдельные дни — до +28°C.

    Однако после потепления возможно кратковременное похолодание: ночью до 0…-5°C, днём до +13…+18°C.

    Количество осадков в апреле ожидается в пределах нормы — от 12 до 27 мм. Дожди и мокрый снег прогнозируются в разные периоды месяца, в том числе в середине первой, начале и середине второй, а также в конце третьей декады.

    Также синоптики предупреждают о гололеде в отдельные дни, туманах во второй декаде и частом усилении ветра до 15–20 м/с на протяжении месяца.

    Какой будет весна в Костанайской области, Kazinform писал накануне.

    Теги:
    Погода Казгидромет Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают