До +28 и обратно в минус: какой будет апрель в Костанайской области

Средняя температура воздуха в апреле прогнозируется на уровне +5,1…+9,7°C, что примерно на 1 градус выше климатической нормы. При этом апрель окажется заметно теплее марта — разница составит 7–10 градусов.

Уже в первой декаде месяца ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°C, а в третьей декаде — выше +5°C.

В начале апреля погода будет переменчивой: ночью от -4…-9°C до -1…+4°C, днём от +5…+10°C до +13…+18°C. Во второй половине месяца синоптики прогнозируют постепенное потепление: ночные температуры поднимутся до +2…+7°C, затем до +7…+12°C, а дневные — до +18…+23°C, в отдельные дни — до +28°C.

Однако после потепления возможно кратковременное похолодание: ночью до 0…-5°C, днём до +13…+18°C.

Количество осадков в апреле ожидается в пределах нормы — от 12 до 27 мм. Дожди и мокрый снег прогнозируются в разные периоды месяца, в том числе в середине первой, начале и середине второй, а также в конце третьей декады.

Также синоптики предупреждают о гололеде в отдельные дни, туманах во второй декаде и частом усилении ветра до 15–20 м/с на протяжении месяца.

