До 2,6 млн особей прогнозируют рост сайгаков в Казахстане

Количество сайгаков растет в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, из-за резкого снижения численности сайгаков в Казахстане с 1999 года введен запрет на их использование до 2024 года, за исключением изъятия в научных целях. По результатам весеннего авиаучета, Уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей. По прогнозным данным в конце года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей», - сказал Андрей Ким на брифинге в СЦК.



По его словам, высокая численность сайгаков усиливает конкуренцию с сельхозживотными за пастбища и водопои, приводит к потравам сельскохозяйственных посевов. На протяжении последних трех лет отмечена социальная напряженность в Западно-Казахстанской области.