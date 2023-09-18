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    16:54, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    До 2,6 млн особей прогнозируют рост сайгаков в Казахстане

    Сайгаки
    Фото: Казинформ

    Количество сайгаков растет в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, из-за резкого снижения численности сайгаков в Казахстане с 1999 года введен запрет на их использование до 2024 года, за исключением изъятия в научных целях. По результатам весеннего авиаучета, Уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей. По прогнозным данным в конце года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей», - сказал Андрей Ким на брифинге в СЦК.

    По его словам, высокая численность сайгаков усиливает конкуренцию с сельхозживотными за пастбища и водопои, приводит к потравам сельскохозяйственных посевов. На протяжении последних трех лет отмечена социальная напряженность в Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    Экология Сайгак
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