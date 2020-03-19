До 25 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса - Международная организация труда

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Согласно Международной организации труда (МОТ), экономический кризис и ситуация на рынке труда, вызванные пандемией COVID-19, могут привести к росту чиста безработных почти на 25 миллионов человек по всему миру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

Предварительный доклад, «COVID-19 и сфера труда: последствия и ответные меры», призывает к срочным, широкомасштабным и скоординированным мерам в трех основных направлениях: защита работников на рабочем месте, стимулирование экономики и занятости, а также поддержка рабочих мест и доходов.

Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержку удержания сотрудников (то есть предоставление кратковременной работы, оплачиваемого отпуска, другие субсидии) и финансовые, налоговые льготы, в том числе для микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, в докладе предлагаются меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также кредитование и финансовая поддержка конкретных секторов экономики.

Основываясь на различных сценариях влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП, по оценкам МОТ, от 5,3 млн людей по всему миру «при самом незначительном» сценарии влияния на экономику и до 24,7 млн «при значительном» сценарии могут лишиться работы. Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов привел к росту армии безработных на 22 млн человек.

Ожидается, что показатели неполной занятости также вырастут, поскольку экономические последствия вспышки вируса приводят к сокращению рабочего времени и заработной платы. Уровень самозанятости в развивающихся странах, которая часто служит для смягчения последствий изменений, на этот раз может не сработать из-за введённых ограничений на передвижение людей (например, поставщиков услуг) и товаров.

Падение уровня занятости также означает большие потери дохода для работников. По оценкам экспертов, к концу 2020 года они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов США. Это приведет к снижению потребления товаров и услуг, что, в свою очередь, повлияет на перспективы роста бизнеса и экономики.