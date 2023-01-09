Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

До 25 градусов мороза ожидается в Шымкенте

9 Января 2023, 17:01
До 25 градусов мороза ожидается в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на три дня в мегаполисах Казахстана сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане10 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 33-35, днем 28-30 мороза.

11 января-переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 35-37, днем 27-29 мороза.

12 января -переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза.

ВАлматы 10 января будет облачно, утром и днем снег, временами сильный. Туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-6 мороза, днем с дальнейшим понижением.

11 января -облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 мороза.

12 января - переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 15-17 мороза.

ВШымкенте 10 января прогнозируют переменную облачность, снег, временами сильный снег. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9 мороза.

11 января - облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 11-13 мороза.

12 января - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 15-17 мороза.


Новости по теме
Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января
Занятия в школах Караганды переводятся на дистанционку
Занятия для учеников 1-9 классов пройдут онлайн в Семее
Теги:
Читайте также
Таксисты бесплатно возят в мороз жителей Шымкента
Школьники 0-9 классов в Астане будут учиться дистанционно
Паспорт и водительские права подорожали в Казахстане
Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию
Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Сената от Алматы
Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января
Алматинца наказали по нескольким статьям за езду по встречной полосе
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей