До 25 апреля продлили отопительный сезон в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В связи с похолоданием в Актобе продлили отопительный сезон, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Aqtobe su energy group».

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершится 18 апреля, теперь его продлили до 25 апреля.

Решение продлить подачу тепла в жилые дома, школы и общественные здания до 25 числа принято акиматом города. Как известно, на днях в Актобе резко снизилась температура, неожиданно выпал снег, через день снег растаял.

В дошкольных и медицинских учреждениях отопительный сезон в этом году завершится 29 апреля.

«Для принятия решения о завершении отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха 5 суток подряд составляла не ниже +10 градусов», - сообщили в пресс-службе «Aqtobe su energy group».

Отметим, что в этом году будет проведен ремонт 13 котельных, в том числе в трех из них пройдет капитальный ремонт. Коммунальным предприятием на капитальный ремонт теплосетей было выделено 1,3 млрд тенге, этого достаточно для ремонта 4 километров теплосети. По словам заместителя генерального директора АО «Aqtobe su-energy group» Айтбая Даулбаева, изношенность актюбинских теплосетей составляет 54%.