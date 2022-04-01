До 23 градусов тепла ожидается в апреле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в апреле средняя температура воздуха ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, что выше нормы на два градуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», количество осадков за месяц ожидается около нормы - 18-27 мм.

1-го апреля на северо-западе области пройдет небольшой дождь. На севере, западе, юге области - метель, гололед. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы - 23-28 метров в секунду. Температура воздуха 2-7 тепла.

2-го апреля на севере области ночью пройдут снег и дождь, днем - дождь. Ночью на западе, области - туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза - 2 тепла, днем - 4-9 тепла.

3-го апреля на севере области ожидаются осадки. Ночью на западе, севере области возможен туман и гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

4-го апреля на северо-западе области прогнозируется дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов, днем потеплеет до 10-15 градусов.

5-го апреля на северо-западе области ожидается дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем столбик термометра поднимется до 8-13 градусов.

6-го апреля ночью на севере области возможны снег и дождь, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью на севере области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза- 2 тепла, днем прогреется до 3-8 градусов.

7-го апреля осадки не ожидается. Туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем - 5-10 градусов.

8-го апреля на северо-западе области ночью возможны дождь и снег, днем - дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем - 5-10 выше нуля.

9-го апреля на севере области ночью пройдут снег с дождем. Ветер юго-западный 9-14, порывы - 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем - 8-13 градусов.

10-го апреля возможны осадки. Ночью на западе, севере области - туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем - 8-13 градусов.

Во второй декаде предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 3-8 градусов, днём - до плюс 15-20. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 2-7 градусов, днем - до 3-8 тепла. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 4-9 тепла до минус 3 – плюс 2 градусов, днём - от плюс 18-23 до 11-16 градусов. В самом конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 1 - плюс 4 градусов, днем - до 13-18 тепла.

Снег, метель прогнозируются в начале месяца, дождь, мокрый снег, гололед ожидаются в середине первой декады и в середине месяца, дождь - в конце третьей декады. Ветер 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца. Туман вероятен в конце второй декады.