НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 23 апреля льготники столицы могут записаться на бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщил заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин на онлайн-брифинге в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в городе Нур-Султане охватывается социальной поддержкой более 168 тысяч граждан. Это пенсионеры по возрасту, ветераны Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, дети-инвалиды, многодетные семьи, матери, награжденные нагрудными знаками «Алтын алқа», «Күміс алқа», малообеспеченные граждане. Оказывается социальная помощь в виде единовременных выплат к праздничным и знаменательным датам. Данный вид помощи получает порядка 134 тысяч жителей города Нур-Султана – на День Победы и другие праздники. Бесплатные услуги получает более 120 тысяч человек по решению местных представительных органов – социальную помощь в условиях трудной жизненной ситуации, оплату обучения в вузах, социальную помощь на приобретение твердого топлива, на подключение газификации, оказание предпротезной санации полости рта и зубное протезирование», – сказал Б. Гарифуллин.

По его словам, на бесплатное зубопротезирование с 19 по 23 апреля производится запись в ТОО «Учебно-клинический центр стоматологии». Запись производится по телефонам: район Алматы – 37 03 92; район Байконыр – 38 22 45; район Есиль – 31 32 08; район Сарыарка – 39 79 49. Номера мобильных телефонов можно узнать на интернет-ресурсе управления занятости или на странице управления в Instagram.

Б. Гарифуллин также сообщил, что управление оказывает 19 видов государственных услуг по внедренному проекту фронт-офиса в электронном формате. Служебные кабинеты оборудованы в формате open space. С начала текущего года оказано уже около 45 тысяч государственных услуг, из которых в онлайн-формате - более 37 тысяч. В текущем году планируется совместно с заинтересованными государственными органами полностью перевести госуслуги в онлайн-формат, обеспечить их доступность и простоту в получении.