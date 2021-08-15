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До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити

15 Августа 2021 02:33
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До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити

ПОРТ-O-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ -До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 случилось на западе Гаити. По меньшей мере 227 человек погибли, сообщила служба гражданской обороны страны.

Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.

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#Происшествия   #Землетрясение  
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