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До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити
15 Августа 2021 02:33
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ПОРТ-O-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ -До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
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Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.
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