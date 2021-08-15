До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити

ПОРТ-O-ПРЕНС. КАЗИНФОРМ -До 227 увеличилось число погибших при землетрясении на Гаити, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.



Очаг землетрясения находился в 12 км от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.