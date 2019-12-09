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вчера 09:21
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До 21 рейса в неделю увеличено количество полётов между Казахстаном и Австрией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства по «открытому небу» авиакомпаниям Австрии предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
По информации Комитета гражданской авиации, между двумя странами было увеличено количество частот до 21 рейса в неделю, а именно по маршруту Вена - Нур-Султан до 7 рейсов, а также назначенным авиакомпаниям (Austrian Airlines, Air Astana) предоставлена возможность выполнения 7 рейсов в неделю по маршруту Вена - Алматы и 7 рейсов в неделю по маршруту Вена - Актау.
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