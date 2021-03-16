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    08:16, 16 Март 2021 | GMT +6

    До 207371 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 8,

    город Шымкент - 6,

    Акмолинская область - 97,

    Алматинская область - 31,

    Атырауская область - 50,

    Восточно-Казахстанская область - 16,

    Жамбылская область - 53,

    Западно-Казахстанская область - 34,

    Карагандинская область - 52,

    Костанайская область - 86,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 75,

    Северо-Казахстанская область - 10,

    Туркестанская область - 3.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 207371.



    Теги:
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