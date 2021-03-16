До 207371 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 539 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 8,

город Шымкент - 6,

Акмолинская область - 97,

Алматинская область - 31,

Атырауская область - 50,

Восточно-Казахстанская область - 16,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 34,

Карагандинская область - 52,

Костанайская область - 86,

Кызылординская область - 6,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 75,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 3.





Итого выздоровевших в Казахстане - 207371.



