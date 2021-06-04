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    13:25, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    До 2050 года мы должны встать на рельсы низкоуглеродной экономики – Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов РК с эковолонтерами, студентами и выпускниками экологических факультетов Магзум Мирзагалиев отметил важность участия молодежи в решении экологических вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году был принят новый экологический кодекс. В целом хочу сказать, что это очень современный и реформаторский документ. Он действительно получился неплохим. Если мы сможем все новеллы реализовать качественно и в срок, увидим положительные изменения. Все те нормы, которые закладываются в экологическом кодексе, в первую очередь, направлены на решение таких насущных проблем, как чистый воздух, переработка отходов. Возвращаясь к третьей проблеме – проблеме климатических изменений, здесь нужно работать по-другому. Необходимо переходить на низко-углеродное развитие», - сказал министр.

    Магзум Мирзагалиев проинформировал о том, что с прошлого года ведомство начало активно работать по подготовке концепции низко-углеродной экономики до 2050 года.

    «Это очень комплексная и тяжелая работа. 70 % всей нашей энергетики – угольная энергетика. Соответственно отказаться от угля непросто. Это тяжелая задача, требующая вклада финансовых средств. Но мы должны решать эти вопросы. До 2050 года должны встать на рельсы низкоуглеродной экономики, к 2060 году войти в ряд стран с так называемой углеродной нейтральностью. Это очень амбициозная задача», - отметил глава ведомства.

    В ходе круглого стола он обратился к присутствующим в зале – молодым экоактивистам, волонтерам, студентам и выпускникам экологических факультетов.

    «Для нас очень важно то, что мы имеем молодое подрастающее поколение, которое заряжено на решение экологических вопросов не меньше, а может и больше нас. Я надеюсь, что наши ряды в дальнейшем тоже будут пополняться вами, в качестве наших коллег», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.


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