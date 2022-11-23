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До 2026 года Имангали Тасмагамбетов будет в должности генсека ОДКБ

23 Ноября 2022, 19:47
До 2026 года Имангали Тасмагамбетов будет в должности генсека ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности назначен Имангали Тасмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом, он назначается решением Совета коллективной безопасности. Совет коллективной безопасности является высшим органом ОДКБ, в который входят главы государств-членов. В настоящее время государствами-членами ОДКБ являются Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

С 1 января 2020 года обязанности Генерального секретаря ОДКБ исполнял представитель Беларуси генерал-лейтенант Станислав Зась.

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич родился 9 декабря 1956 года в Гурьевской области Казахской ССР. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина. Кандидат философских наук. Доктор политических наук.

В советский период трудился в системе образования, на комсомольской работе. В 1990-1991 годы – народный депутат Верховного Совета Казахской ССР. В 1991-1993 годы – председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи. 1993-1995 годы – помощник Президента Республики Казахстан. 1995-1997 годы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан. С 1997 года — заместитель Премьер-министра-министр образования и культуры Республики Казахстан. С 1997 года — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан — заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан В 1998-1999 годы – первый помощник Президента Республики Казахстан. В 1999-2000 годы — аким Атырауской области. В 2000-2002 годы – заместитель Премьер-министра Республики Казахстан. В 2002-2003 годы – Премьер-министр Республики Казахстан. В 2003-2004 годы - Государственный секретарь РК. В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК. С декабря 2004 по апрель 2008 года – аким города Алматы. С 4 апреля 2008 по 21 октября 2014 года – аким города Астана. С 22 октября 2008 года — председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан». С 22 октября 2014 года по 13 сентября 2016 года – министр обороны РК. С 13 сентября 2016 года - назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан. С 2017 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Российской Федерации.

Указом Президента РК К.Токаева от 18 декабря 2019 года И.Тасмагамбетов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в России, в связи с достижением пенсионного возраста.


Фото из открытых источников

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