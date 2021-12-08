До 2025 года в Костанайской области приватизируют 40 объектов госсобственности
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках третьей волны приватизации в Костанайской области до 2025 года будут приватизированы 40 объектов государственной собственности. О том, какая работа проводится в этом направлении, рассказала в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель упрадвения финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова.
По озвученной А. Жусуповой информации, с 2014 по 2018 год по Костанайской области приватизирован 31 объект, 9 субъектов квазигосударственного сектора ликвидированы, 1 объект признан банкротом. То есть фактически предыдущий так называемый комплексный план на 2016-2020 годы исполнен в регионе полностью.
С учетом объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, Правительство РК утвердило новый Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. Основная цель приватизации, по словам Алмы Жусуповой, - это эффективное управление активами за счет снижения в них участия государства путем передачи частным лицам, заинтересованным в их развитии.
«Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы по республике в целом включает 733 объекта государственной собственности и квазигосударственного сектора, из которых 40 объектов по Костанайской области, а именно: 2 объекта, ранее переданные в доверительное управление с правом выкупа; 17 субъектов естественных монополий в сфере тепло- и водоснабжения, доли участия государства в 9-ти объектах СМИ, 6 объектов в сфере модернизации ЖКХ, 1 объект по вывозу ТБО, АО «Международный аэропорт «Костанай»; 4 актива АО «СПК «Тобол»,- сообщила А. Жусупова.
Приватизацию будут производить поэтапно и завершат в 2025 году. Все сведения об объектах приватизации, как подчёркивает руководитель профильного ведомства, находятся в общем доступе на веб-портале реестра государственного имущества в разделе ТОП-65.
«На сегодня из запланированных к выставлению на торги в текущем году 17-ти объектов коммунальной собственности в 10 объектах доли участия государства проданы на сумму 16,1 млн тенге, 100 % доли участия государства в шести ТОО выставлены на торги по передаче в доверительное управление с правом выкупа, по 1 объекту проводится предпродажная подготовка, торги запланированы на декабрь.
Кроме того, из 4-х активов АО «СПК «Тобол» 3 реализованы, по четвертому объекту планируется заключение договора купли - продажи в декабре.
Таким образом, исполнение Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы по Костанайской области проводится в соответствии с запланированными сроками»,- подытожила А. Жусупова.
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