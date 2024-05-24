До 200 тысяч автомобилей выпустят в РК методом мелкоузловой сборки к 2027 году
Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей. Об этом заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, перед автопроизводителями стоит обязательство по увеличению к 2027 году доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства. Однако уже в текущем году этот показатель должен достичь порядка 20%, в следующем году — 30%, в 2026 году — 40%.
— Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в городах Костанай и Алматы. Планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств. С 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тысяч автомобилей, — заявил Канат Шарлапаев.
Было отмечено, что в Казахстане строится завод по производству автомобилей KIA мощностью до 70 тысяч автомобилей ежегодно.
— 15 ноября 2022 года Президентом был дан старт строительству мультибрендового завода полного цикла по производству легковых автомобилей Changan, Chery, Haval. Весь модельный ряд легковых автомобилей будет производиться мелкоузловым методом, включая технологические операции по сварке и окраске, — резюмировал Канат Шарлапаев.