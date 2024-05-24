До 200 тысяч автомобилей выпустят в РК методом мелкоузловой сборки к 2027 году

Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей. Об этом заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития обрабатывающего сектора в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, перед автопроизводителями стоит обязательство по увеличению к 2027 году доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства. Однако уже в текущем году этот показатель должен достичь порядка 20%, в следующем году — 30%, в 2026 году — 40%.

— Параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в городах Костанай и Алматы. Планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств. С 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тысяч автомобилей, — заявил Канат Шарлапаев.

Было отмечено, что в Казахстане строится завод по производству автомобилей KIA мощностью до 70 тысяч автомобилей ежегодно.