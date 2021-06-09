До 200 случаев коронавируса в день регистрируют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по COVID-19 стабилизируется со снижением уровня заболеваемости. Хотелось бы отметить, что темпы снижения заболеваемости растут, но медленно. Последние три недели мы наблюдаем снижение в среднем от 10 % до 19 % от недели к неделе. Но, при этом фактически регистрируемая заболеваемость свидетельствует о продолжающейся неблагополучной эпидемиологической ситуации CОVІD-19, и город продолжает находится в «красной зоне». В день регистрируется от 70 до 200 случаев коронавирусной инфекции», - сказала Сархат Бейсенова во время брифинга в акимате.

По ее данным, с начала года число заболевших по городу превысило 38 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 57 168 случаев.

«Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по сравнению с маем снизился с 210 до 110. За неделю зарегистрировано 1315 случаев COVID-19, показатель заболеваемости ниже предыдущей недели на 18% (предыдущая неделя – 1617 случаев), интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 110,7. Репродуктивное число – 0,88», - сообщила главный санитарный врач города.

Отметим, что за сутки в города зарегистрировано 203 случая КВИ - 150 случая с симптомами, 53 бессимптомных случая.



