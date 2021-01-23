До 20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы
С обеда в Алматы начался снегопад. 215 пескоразбрасывателей посыпают дороги противогололедными материалами. Днем на улицах мегаполиса работали 1 306 дорожных рабочих и 608 единиц техники.
На 21:00 часов в городе выпало до 5 см снега, в предгорных и горных районах - до 20 см.
«Для предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Использовано 2 680 тонн противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов». В ночной период будут организованы колонны по сгребанию снега», - сообщили в акимате.
В работах по уборке снега будут задействованы более 400 дорожных рабочих, 568 единиц спецтехники, в том числе 219 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, температура воздуха в Алматы ночью минус 10-12 градусов, днем 23 января минус 5-7.