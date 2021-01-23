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    21:53, 22 Январь 2021 | GMT +6

    До 20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы представили информацию по уборке снега в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С обеда в Алматы начался снегопад. 215 пескоразбрасывателей посыпают дороги противогололедными материалами. Днем на улицах мегаполиса работали 1 306 дорожных рабочих и 608 единиц техники.

    На 21:00 часов в городе выпало до 5 см снега, в предгорных и горных районах - до 20 см.

    «Для предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Использовано 2 680 тонн противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов». В ночной период будут организованы колонны по сгребанию снега», - сообщили в акимате.

    В работах по уборке снега будут задействованы более 400 дорожных рабочих, 568 единиц спецтехники, в том числе 219 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    По прогнозу Казгидромета, температура воздуха в Алматы ночью минус 10-12 градусов, днем 23 января минус 5-7.


    Теги:
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