До 20 градусов тепла ожидается в апреле в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в апреле ожидается колебание температуры воздуха от минус 16 до плюс 23 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде апреля температура воздуха ночью прогнозируется от минус 7-12 градусов до 0 – минус 5 градусов, днем - до 3-8 градусов тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 8-13°С, днем - до 0 – минус 5 градусов. В конце декады вновь потеплеет.

Во второй декаде апреля предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до плюс 1-6 градусов, днём до - плюс 13-18 тепла, на юге области – плюс 23 градуса. Затем снова понижение температуры воздуха ночью до минус 2-7 градусов, днем – 3-8 тепла. В конце декады вновь прогнозируется повышение температуры воздуха.



