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    14:23, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    До 20 градусов тепла ожидается в апреле в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в апреле ожидается колебание температуры воздуха от минус 16 до плюс 23 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде апреля температура воздуха ночью прогнозируется от минус 7-12 градусов до 0 – минус 5 градусов, днем - до 3-8 градусов тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 8-13°С, днем - до 0 – минус 5 градусов. В конце декады вновь потеплеет.

    Во второй декаде апреля предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до плюс 1-6 градусов, днём до - плюс 13-18 тепла, на юге области – плюс 23 градуса. Затем снова понижение температуры воздуха ночью до минус 2-7 градусов, днем – 3-8 тепла. В конце декады вновь прогнозируется повышение температуры воздуха.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область
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