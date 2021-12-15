До 2 трлн тенге выделяется в Казахстане на развитие здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла конференция «Здравоохранение Казахстана – 30 лет Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в ней приняли заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, руководители подведомственных учреждений министерства и заслуженные деятели в сфере здравоохранения.

«Все эти годы Правительством уделяется ключевое внимание на развитие здравоохранения. Расходы государственного бюджета в сферу увеличились с 6 млн тенге в 1991 году до 2 трлн тенге в 2021 году. За годы независимости в республике построено более 5 тыс социальных объектов, из них около 1,5 тыс объектов здравоохранения», - сказал Ералы Тугжанов, выступая с приветственным словом.

Вице-Премьер поблагодарил врачей за героический труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что пандемия показала важность обеспечения страны собственными вакцинами, лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу – увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства к 2025 году с имеющихся 17 до 50 %. Принят национальный проект «Здоровая нация» на 2021-2025 годы, в рамках которого будут созданы 30 новых производств по выпуску лекарств и медицинских изделий», - заключил он.

По его словам, принятые меры позволили улучшить качество и доступность медицинской помощи населению.

В свою очередь, А. Цой подчеркнул, что за годы независимости отечественное здравоохранение претерпело значительные изменения.

«Елбасы назвал точкой отсчета 2002 год, который был объявлен Годом здоровья. В том году в стране было проведено первое массовое обследование населения, его результаты показали, что ближайшее внимание следует уделить здоровью женщин и детей. Казахстан стал первой страной в СНГ, где была введена вакцинация новорожденных против гепатита», - отметил министр.

Основной акцент в развитии сферы здравоохранения делается на доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. Сегодня в стране действует семь тысяч амбулаторно-поликлинических организаций. Только в этом году построены и введены в эксплуатацию 63 семейных амбулаторий. До 2026 года запланировано открытие еще 500 объектов ПМСП.