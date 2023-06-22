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До 2% снизят ставку розничного налога для предпринимателей Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Июня 2023, 15:09
До 2% снизят ставку розничного налога для предпринимателей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области ставку розничного налога при продажах физлицам снизят с 4 до 2 %. Новшество коснется предпринимателей, использующих специальный налоговый режим розничного налога. Это позволит ослабить налоговую нагрузку на предпринимателей и улучшить бизнес-климат в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках поручения Главы государства поправки в налоговое законодательство, касающиеся специального режима розничного налога и позволяющие местным представительным органам понизить базовую ставку платежа на 50 %, вступили в силу 30 мая 2023 года.

Главой Карагандинской области, акимами городов и районов совместно с депутатским корпусом принято решение о снижении ставки налогов при применении специального режима розничного налога с 4 до 2 %.

«Первым в республике, кто снизил розничный налог для предпринимателей с 4 до 2 %, стал Шетский район Карагандинской области. Решение о понижении ставок СНР принято и в Абайском районе. До 1 июля этого года планируется уменьшить ставку розничного налога на всей территории Карагандинской области», – сообщил руководитель управления предпринимательства региона Дастан Кудабаев.

Этой мерой поддержки бизнеса смогут воспользоваться более 35 тыс субъектов предпринимательства по 190 видам деятельности. При этом число их сотрудников не должно превышать 200 человек, а годовой доход может составлять не более 600 тыс МРП.

Применение пониженных ставок розничного налога вводится ретроспективно с 1 января 2023 года.


Бизнес   Карагандинская область   Акимат   Налоги  
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