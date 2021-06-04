До -2 градусов ожидается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за понижения температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», ночью 5 июня на территории области местами ожидаются заморозки - минус 2 градуса.

Завтра, 4 июня, по области прогнозируются местами дождь, гроза, шквал, возможен град.

Ветер северо-западный, северный со скоростью 15-20 метров в секунду, днем порывы будут достигать 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов, на юге области - 12 тепла, днем 10-15 градусов, на юге области - 19 тепла.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, ночью дождь, гроза, шквал. Ветер такого же направления и силы, как и по области. Ночью столбик термометра опустится до 7-9 градусов тепла, днем – 13-15 тепла.

Ранее синоптики пообещали, что в июне все же средняя температура воздуха будет выше нормы на один градус.