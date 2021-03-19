До 2 апреля продлили ограничительные меры в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области о продлении ограничительных мер в регионе с 20 марта по 2 апреля текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении прописано: на основе расчетных критериев области, прецедент занятости коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных коронавирусной инфекцией - 2,7 %, значение репродуктивности инфекции - 0,954.

В постановление вносятся следующие изменения. В регионе продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 20 марта по 2 апреля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Работа театров и кинотеатров разрешена с заполняемостью не более 30%, при шахматной рассадке, за исключением членов одной семьи.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года и действует до его официальной отмены. Полный текст постановления опубликован здесь.