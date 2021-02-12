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До 2,5 млн тенге увеличили подъемные для врачей СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
12 Февраля 2021, 14:25
До 2,5 млн тенге увеличили подъемные для врачей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о повышении подъемного пособия для врачей, которые приедут работать в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете перед населением, который в этом году проходил в режиме онлайн, аким области остановился на проблеме дефицита врачей. На нехватку узких специалистов во время отчетной встречи пожаловались и жители Петропавловска.

«За три года в область прибыло 262 молодых специалиста. В этом году ожидаем 24 врача узких специальностей, которые обучались в резидентуре за счет областного бюджета. Молодым врачам создаем комфортные условия, выплачиваются подъемные для тех, кто к нам приезжает. Выплачивали по 1,5 млн тенге. Для повышения привлекательности региона принято решение о повышении суммы подъемных до 2,5 млн тенге. Это будет, наверное, самая солидная сумма среди всех регионов страны. Приглашаю выпускников медицинских вузов, здесь вам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка», - пообещал К.Аксакалов.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Здравоохранение   Занятость  
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