08:16, 25 Февраль 2021 | GMT +6
До 194375 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72,
город Алматы - 103,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 95,
Алматинская область - 36,
Атырауская область - 31,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 50,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 98,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 194375.