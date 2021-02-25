До 194375 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72,

город Алматы - 103,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 95,

Алматинская область - 36,

Атырауская область - 31,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 50,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 98,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 12.





Итого выздоровевших в Казахстане - 194375.



