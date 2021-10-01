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До 189 классов находятся на карантине из-за COVID-19 в Шымкенте

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
1 Октября 2021, 11:56
До 189 классов находятся на карантине из-за COVID-19 в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте 189 классов в 84 школах находятся на карантине. Об этом сообщил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021-2022 учебного года до 29 сентября зарегистрировано 487 случаев КВИ среди школьников. Из них 146 заболели во время летних каникул, поэтому не пошли в школу. Из числа заболевших 341 случай зарегистрирован среди учащихся в оффлайн-формате. С начала года в 100 школах и 291 классе был введен карантин. В настоящее время на карантине 189 классов в 84 школах», – сказал Ш.Мукан.

Заместитель акима также рассказал о проведенной работе по проекту «Ashyq». В проекте участвует 8 571 объект. Поступило 2 421 сообщение о посетивших объекты лицах со статусом «красный» и «желтый». Из них по жителям Шымкента - 2089, по приезжим - 332. В отношении этих лиц направлены письма в территориальные департаменты для проведения санитарно-профилактических мероприятий.

За нарушения карантинного режима оштрафованы 488 физических лиц на общую сумму более 21 млн тенге.

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