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До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже

13 Августа 2021 08:52
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До 18 увеличилось число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже

ВОРОНЕЖ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 18, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Число пострадавших выросло до 18, из них умерла одна женщина», - сообщил Гусев.

Представитель городской станции скорой медицинской помощи рассказал ТАСС, что медики не смогли в настоящее время установить личность женщины, которая умерла.

«Женщина, которая умерла, на нее данных нет. Она проходит как неизвестная. Ей примерно 35 лет», - сказал он.

Он уточнил, что женщина умерла в больнице скорой медицинской помощи №1, у нее была травматическая ампутация обеих голеней, травматический шок 3-й степени.

О состоянии пострадавших

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, из которых, по информации департамента здравоохранения региона, 13 человек доставили в БСМП №1. Состояние троих людей, по данным ведомства, оценивалось как тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не потребовалась.

В департаменте также сообщали, что еще двух пациентов доставили в ожоговое отделение Воронежской ОКБ №1. Один пострадавший с ожогами 1-й и 2-й степеней находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь, он перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей в состоянии средней степени тяжести.

В городской станции скорой медицинской помощи ТАСС уточнили, что среди пострадавших детей нет.

Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек, сообщил в эфире телеканала «Россия-24 « прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов. «Все сидячие места были заняты», - сказал он.


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#Происшествия   #Россия  
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